Госдума рассматривает вопрос о возможности сделать 31 декабря выходным днём, однако в Кремле не планируют ничего менять в этом году. Такая информация была озвучена председателем Госдумы Ярославом Ниловым. Возможно на законодательный уровень такое решение вывести в 2019 году не получится, но регионам дадут официальное разрешение о переносе рабочего дня со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. В будущем будет поднят вопрос об изменении Трудового кодекса в отношении предпраздничного дня.Также депутат предложил сократить новогодние праздники до 3 января включительно. Это связано с тем, что экономика государства за 1,5 недели теряет более 1 триллиона рублей. Выходные дни работники смогут взять в качестве оплачиваемого ежегодного отпуска.