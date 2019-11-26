26.11.2019, 15:05
В правительстве рассмотрят вопрос об отнесении 31 декабря к выходным дням и сокращении продолжительности новогодних каникул
ИА «Ореанда-Новости». В правительстве могут рассмотреть вопрос об отнесении 31 декабря к выходным дням и сокращении продолжительности новогодних каникул, сообщает издательство «Газете.Ru».
Госдума рассматривает вопрос о возможности сделать 31 декабря выходным днём, однако в Кремле не планируют ничего менять в этом году. Такая информация была озвучена председателем Госдумы Ярославом Ниловым. Возможно на законодательный уровень такое решение вывести в 2019 году не получится, но регионам дадут официальное разрешение о переносе рабочего дня со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. В будущем будет поднят вопрос об изменении Трудового кодекса в отношении предпраздничного дня.
Также депутат предложил сократить новогодние праздники до 3 января включительно. Это связано с тем, что экономика государства за 1,5 недели теряет более 1 триллиона рублей. Выходные дни работники смогут взять в качестве оплачиваемого ежегодного отпуска.
Госдума рассматривает вопрос о возможности сделать 31 декабря выходным днём, однако в Кремле не планируют ничего менять в этом году. Такая информация была озвучена председателем Госдумы Ярославом Ниловым. Возможно на законодательный уровень такое решение вывести в 2019 году не получится, но регионам дадут официальное разрешение о переносе рабочего дня со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. В будущем будет поднят вопрос об изменении Трудового кодекса в отношении предпраздничного дня.
Также депутат предложил сократить новогодние праздники до 3 января включительно. Это связано с тем, что экономика государства за 1,5 недели теряет более 1 триллиона рублей. Выходные дни работники смогут взять в качестве оплачиваемого ежегодного отпуска.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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