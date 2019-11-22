ИА «Ореанда-Новости». Правительство утвердило антитабачную концепцию, в которую вошли недавние доработки, до 2035 года.

Об этом сообщается на официальном правовом портале, где опубликовано распоряжение государственного органа.

Минздрав получил указания заняться организацией соответствующих мероприятий для реализации концепции. Срок на выполнение поручения составляет полгода.

По прогнозам инициативной группы, реализация проекта должна помочь в борьбе с курением. Как минимум, она направлена на сокращения потребления табачной продукции в РФ до 21% среди взрослых и 1% среди детей. Финальной датой достижения запланированных целей стал 2035 год.

Документ уточняет, что новая концепция изменит ранее осуществляемую табачную политику. Власти серьёзно настроены на борьбу с зависимостью населения от никотиносодержащей продукции.