Российский сенатор сказала, что у женщины велика миссия. По её словам, женщина заботится не только о своём здоровье и здоровье детей, но и заботится о мужчине.Также Матвиенко было указано на то, что успех, красота, душевная гармония и женское здоровье зависят во многом от мужчин. Она также высказала сожаление по поводу того, что мужчины живут женщин живут на десять лет.Сенатором было отмечено, что мужчины стрессу подвержены больше. Она заявила, что здоровье мужчин России должно являться предметом общей заботы.