04.03.2020, 12:21
В преддверии 8 марта Матвиенко попросила россиянок беречь мужчин
ИА «Ореанда-Новости». Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, в преддверии 8 марта попросила гражданок России не только заботиться о своём здоровье, но и бережно относиться к своим мужчинам.
Российский сенатор сказала, что у женщины велика миссия. По её словам, женщина заботится не только о своём здоровье и здоровье детей, но и заботится о мужчине.
Также Матвиенко было указано на то, что успех, красота, душевная гармония и женское здоровье зависят во многом от мужчин. Она также высказала сожаление по поводу того, что мужчины живут женщин живут на десять лет.
Сенатором было отмечено, что мужчины стрессу подвержены больше. Она заявила, что здоровье мужчин России должно являться предметом общей заботы.
Российский сенатор сказала, что у женщины велика миссия. По её словам, женщина заботится не только о своём здоровье и здоровье детей, но и заботится о мужчине.
Также Матвиенко было указано на то, что успех, красота, душевная гармония и женское здоровье зависят во многом от мужчин. Она также высказала сожаление по поводу того, что мужчины живут женщин живут на десять лет.
Сенатором было отмечено, что мужчины стрессу подвержены больше. Она заявила, что здоровье мужчин России должно являться предметом общей заботы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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