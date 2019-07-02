ИА «Ореанда-Новости» То, что Александра Усс оперативно прибыл на встречу с пострадавшими при наводнении жителями Канска, гораздо важнее его эмоциональных высказываний, заявила глава управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева. В ходе своего визита в Канск, Усс заявил, что жители подтопленных районов «пытаются качать права».

Высказывание сочли жёстким в Госдуме, так замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Евгений Ревенко полагает, что губернатор должен принести извинения за свои слова. Однако, по словам Уляшевой, фраза про права была вырвана из общего контекста.