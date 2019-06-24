ИА «Ореанда-Новости» В селе Каникурган Благовещенского района Приамурья от удара молнии пострадали два человека, оба с ожогами доставлены в больницу. О происшествии передаёт администрация района.

Как рассказали очевидцы происшествия, во время удара молнии мужчины говорили по мобильному телефону. Как выяснилось, пострадавшие проводили дорожные работы, поблизости находилась машина скорой помощи, которая доставила рабочих в больницу.