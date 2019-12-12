ИА «Ореанда-Новости». В городе Зея погибла девочка, которую несколько месяцев кормили смесями из сухого молока.

В Амурской области завели уголовное дело после того, как в городе Зея скончалась четырёхмесячная девочка. Мать кормила ребёнка смесью из сухого молока, которую нельзя давать грудным детям. Подробнее о деле рассказали в СУСК РФ по Амурской области.

В отношении 24-летней женщины заведено уголовное дело. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Как следует из материалов дела, мать знала, что питание не подходит дочери, однако несколько месяцев кормила ребёнка смесью из «воды и заменителя молочного продукта». Из-за этих действий, у девочки произошли изменения внутренних органов, что привело к смерти ребёнка.