ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает управление МЧС по Приморскому краю, 18 туристов из-за сильных дождей не смогли выбраться с пляжа.

По имеющейся информации, среди 18 человек есть двое несовершеннолетних.

В ведомстве подчеркнули, что туристы не могут самостоятельно покинуть место отдыха и практически остались отрезанными от мира.

Накануне МЧС продлило предупреждение о непогоде.

В ведомстве отметили, что это связано с сильным ветром, его скорость может достигать 17 м/с. Спасатели напомнили о мерах предосторожности. В частности, обходить стороной рекламные щиты и непрочные конструкции.