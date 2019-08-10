10.08.2019, 12:52
В Приморье около 20 туристов не могут покинуть пляж из-за ливней
ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает управление МЧС по Приморскому краю, 18 туристов из-за сильных дождей не смогли выбраться с пляжа.
По имеющейся информации, среди 18 человек есть двое несовершеннолетних.
В ведомстве подчеркнули, что туристы не могут самостоятельно покинуть место отдыха и практически остались отрезанными от мира.
Накануне МЧС продлило предупреждение о непогоде.
В ведомстве отметили, что это связано с сильным ветром, его скорость может достигать 17 м/с. Спасатели напомнили о мерах предосторожности. В частности, обходить стороной рекламные щиты и непрочные конструкции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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