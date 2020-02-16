ИА «Ореанда-Новости».  В Приморье сотрудниками правоохранительных органов осуществляется проверка по факту наезда транспортного средства на амурского тигра, занесённого в Красную книгу, заявили РИА Новости в информационной службе УМВД РФ. 

Автобусом, который следовал в город Хабаровск, был сбит в Приморье на дороге редкий хищник - амурский тигр. 

Сергей Арамилев, работающий в центре "Амурский тигр", заявил агентству, что погибший тигр, обнаруженный Охотнадзором, является молодой особью. 

На месте инцидента работают представители Охотнадзора и полицейские. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.