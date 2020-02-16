16.02.2020, 09:55
В Приморье осуществляется проверка в связи с наездом автобуса на амурского тигра
ИА «Ореанда-Новости». В Приморье сотрудниками правоохранительных органов осуществляется проверка по факту наезда транспортного средства на амурского тигра, занесённого в Красную книгу, заявили РИА Новости в информационной службе УМВД РФ.
Автобусом, который следовал в город Хабаровск, был сбит в Приморье на дороге редкий хищник - амурский тигр.
Сергей Арамилев, работающий в центре "Амурский тигр", заявил агентству, что погибший тигр, обнаруженный Охотнадзором, является молодой особью.
На месте инцидента работают представители Охотнадзора и полицейские. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
Автобусом, который следовал в город Хабаровск, был сбит в Приморье на дороге редкий хищник - амурский тигр.
Сергей Арамилев, работающий в центре "Амурский тигр", заявил агентству, что погибший тигр, обнаруженный Охотнадзором, является молодой особью.
На месте инцидента работают представители Охотнадзора и полицейские. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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