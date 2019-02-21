ИА «Ореанда-Новости». После скандала в одной из школ Приморского края, где взрослый мужчина избил ребёнка прямо в школе за то, что пятиклассник издевался над другими детьми, директора учебного учреждения отстранили от работы.

Руководитель школы сейчас находится на больничном, так как ей стало плохо после случившегося. Напомним, местные ресурсы сообщали, что 20 февраля подростка, который держал в страхе весь класс, прилюдно унизили, окунув головой в унитаз в школьном туалете.

Речь идёт о средней школе №2 в городе Большой Камень. Классный руководитель 5 «Б» класса, в котором случился конфликт, отстранён. На его место назначили другого руководителя – более опытного педагога, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на информацию представителя администрации городского округа. Также издание сообщает, что директор отстранена от работы на время следственных разбирательств.

По данным местных ресурсов, родитель применил физическую силу к пятикласснику и окунул его головой в унитаз. Сообщается, что этот ребёнок неоднократно избивал и оскорблял других детей, а накануне так сильно ударил девочку ногой в живот, что её госпитализировали с подозрением на разрыв селезёнки.

После публикации в СМИ в дело включилась прокуратура и Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело за нанесение побоев. Проводится судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели, информировали в пресс-службе СК.

Департамент образования Приморского края сообщал, что взял ситуацию под контроль, проводятся проверки. Начальнику управления образования города Большой Камень объявлен выговор за общий недостаточный контроль.

Законные представители потерпевшего ребёнка подали заявление в полицию. Позже родители детей, над которыми издевался подросток, подали встречное заявление о причинении телесных повреждений, сообщили в УВД.

Потерпевший мальчик посещает психолога, его поставили на учёт по делам несовершеннолетних.

Следователи считают, что самосуд над подростком спровоцирован затяжным конфликтом в классе, жалобы родителей администрация школы долгое время оставляла без внимания.