ИА «Ореанда-Новости». В Приморье в аварийном доме рухнула стена.



Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя администрации города Уссурийска.

Происшествие произошло вчера в 9 вечера по местному времени (14:21 по мск). Об обрушении стены в Единую дежурную службу сообщили жильцы дома. Как оказалось, стена рухнула в одной из нежилых квартир. На место тут же прибыли аварийные службы, которые занялись зданием.

Все жители дома (13 человек, двое из которых дети) были эвакуированы. Здание было обесточено. На место обрушения прибыли первые лица региона, которые пообщались с жителями.

Сообщается, что дом был признан аварийным ещё семь лет назад. В той самой квартире, в которой произошло обрушение стены, никто не живёт, однако частыми гостями становятся незнакомцы с улиц.