ИА «Ореанда-Новости». В профсоюзе «Учитель» решение не откладывать госэкзамен связали с осенним призывом. По мнению сопредседателя профсоюза Всеволода Луховицкого, ЕГЭ не смогут перенести на большой срок, так как это повлечёт перенос приёмных экзаменов в вузы и изменение сроков осеннего призыва на срочную службу.

Луховицкий считает, что пока что нет необходимости в откладывании экзамена. Он пояснил, что многие ученики изучают не только программу, предоставляемую школой, но также учатся на дополнительных курсах или занимаются с репетиторами в онлайн-формате.

Также эксперт подчеркнул, что те школьники, которые целенаправленно готовятся к поступлению в определённый вуз, уже готовы к экзаменам, ведь подготовка к ЕГЭ занимает практически весь учебный год.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в России не отменят даже на фоне распространения коронавируса.