20.01.2020, 16:37
В прошлом году более 250 человек скончались после приёма медикаментов
ИА «Ореанда-Новости». За 9 месяцев прошлого года более 250 человек скончались после приёма медикаментов, сообщает глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Данные по последнему кварталу пока ещё не озвучены. Михаил Мурашко указал, что 25 россиян скончались после приёма «Лидокаина», широко известного местного обезболивающего. Глава Росздравнадзора указал, что большинство летальных исходов связано с готовностью медперсонала своевременно и быстро оказывать помощь при кардиотоксическом эффекте после приёма лекарственных средств, а не с качеством медикаментов.
По словам Михаила Мурашко, очень тяжело своевременно определить и ослабить токсический шок от приёма лекарств.
Данные по последнему кварталу пока ещё не озвучены. Михаил Мурашко указал, что 25 россиян скончались после приёма «Лидокаина», широко известного местного обезболивающего. Глава Росздравнадзора указал, что большинство летальных исходов связано с готовностью медперсонала своевременно и быстро оказывать помощь при кардиотоксическом эффекте после приёма лекарственных средств, а не с качеством медикаментов.
По словам Михаила Мурашко, очень тяжело своевременно определить и ослабить токсический шок от приёма лекарств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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