Данные по последнему кварталу пока ещё не озвучены. Михаил Мурашко указал, что 25 россиян скончались после приёма «Лидокаина», широко известного местного обезболивающего. Глава Росздравнадзора указал, что большинство летальных исходов связано с готовностью медперсонала своевременно и быстро оказывать помощь при кардиотоксическом эффекте после приёма лекарственных средств, а не с качеством медикаментов.