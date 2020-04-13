13.04.2020, 19:21
В Псковской области гражданам старше 60 лет отвели два часа утром на поход в магазин
ИА «Ореанда-Новости». Власти Псковской области решили ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса, пишет «Интерфакс».
Так, теперь жителям области старше 60 лет можно уходить в магазин только с 9 до 11 утра. При этом в аптеку можно сходить в любое время.
Кроме того, гражданам также запретили посещать кладбища, парки и набережные, детские и спортплощадки, церкви. Прийти на кладбище можно только на похороны или за оформлением услуг на погребение.
На улицах, в общественном транспорте, такси и на работе граждане обязательно должны носить маски.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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