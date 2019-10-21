ИА "Ореанда-Новости". О планах властей региона сообщила пресс-служба РЭО.

Российский экологический оператор сообщил, что власти Якутии планируют инвестировать 1,9 миллиарда в сферу обращения с отходами. Соглашение будет заключено на строительство полигона, перегрузки мусора, его сортировки и производства компоста из отходов.

К 2023 году в регионе планируется построить порядка 60 объектов для обращения с отходами. Помимо этого, власти хотят закрыть больше двадцати свалок и один полигон. Пока что эти мероприятия только в планах, так как нет информации об оборудовании, технической стороне вопроса и другим важным моментам.

В России с начала года стартовала «мусорная реформа». По всей стране должно сократиться количество незаконных свалок и полигонов, увеличиться число новых перерабатывающих заводов. К 2024 году также планируется отправлять на переработку 36% бытового мусора. Сейчас этот показатель составляет 7%.