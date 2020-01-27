27.01.2020, 12:35
В РАН не исключает возможности глобальной эпидемии коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Академиком РАН Александром Сергеевым заявлено, что, в случае роста в геометрической прогрессии на протяжении месяца числа тех, кто заболел коронавирусом, возможна глобальная эпидемия.
Сергеев рассказал представителям СМИ, что заболевание является довольно опасным. Он отмечает, что сейчас происходит рост в геометрической прогрессии числа заболевших. Академик говорит, что, если такой рост заболеваемости будет наблюдаться в течение месяца, то можно будет заявлять о глобальной эпидемии.
По его словам, чтобы не допустить такой ситуации, необходимо в ближайшее время принять меры для предотвращения распространения коронавируса.
Когда эксперта агентство РИА Новости спросило о том, будет ли создаваться в РФ вакцина от коронавируса, он ответил, что базовой структурой, отслеживающей ситуацию, является Роспотребнадзор. По его словам, именно Роспотребнадзор готовит отечественную вакцину к выпуску.
Сергеев рассказал представителям СМИ, что заболевание является довольно опасным. Он отмечает, что сейчас происходит рост в геометрической прогрессии числа заболевших. Академик говорит, что, если такой рост заболеваемости будет наблюдаться в течение месяца, то можно будет заявлять о глобальной эпидемии.
По его словам, чтобы не допустить такой ситуации, необходимо в ближайшее время принять меры для предотвращения распространения коронавируса.
Когда эксперта агентство РИА Новости спросило о том, будет ли создаваться в РФ вакцина от коронавируса, он ответил, что базовой структурой, отслеживающей ситуацию, является Роспотребнадзор. По его словам, именно Роспотребнадзор готовит отечественную вакцину к выпуску.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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