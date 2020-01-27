Сергеев рассказал представителям СМИ, что заболевание является довольно опасным. Он отмечает, что сейчас происходит рост в геометрической прогрессии числа заболевших. Академик говорит, что, если такой рост заболеваемости будет наблюдаться в течение месяца, то можно будет заявлять о глобальной эпидемии.Когда эксперта агентство РИА Новости спросило о том, будет ли создаваться в РФ вакцина от коронавируса, он ответил, что базовой структурой, отслеживающей ситуацию, является Роспотребнадзор. По его словам, именно Роспотребнадзор готовит отечественную вакцину к выпуску.