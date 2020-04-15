ИА «Ореанда-Новости». Академик РАН считает, что коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня. По мнению пульмонолога, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александра Чучалина, эпидемия в России должна закончиться в начале лета.

Чучалин заявил в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня», что такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта. Он уточнил, что сейчас инфекция набрала потенциал. Один инфицированный коронавирусом в среднем может заразить 2-3 человека.

По последним данным оперштаба в России зафиксировано 24 490 случаев заражения коронавирусом. За весь период течения эпидемии в стране 198 человек скончались, 1 986 пациентов выздоровели.