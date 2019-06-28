ИА «Ореанда-Новости» В районе паводка в Иркутской области одна женщина погиба, пенсионер и ребёнок пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент уровень воды поднялся в 20 населённых пунктах, затоплены 2 тысячи 757 жилых домов. Накануне в одном из посёлков опрокинулась лодка, на которой люди пытались самостоятельно эвакуироваться. При инциденте пропали 8-летний ребёнок и 86-летний мужчина, которых на данный момент до сих пор не нашли, вероятно их унесло течение. Также сообщается о пропавшей пожилой женщине, которую позже нашли погибшей.