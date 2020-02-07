07.02.2020, 19:15
В результате крушения вертолёта под Казанью погиб депутат Государственной думы Айрат Хайруллин
ИА «Ореанда-Новости». Под Казанью разбился частный вертолёт, на борту которого находился депутат Государственной думы Айрат Хайруллин.
Инцидент произошёл сегодня, 7 февраля, ориентировочно в 16-00. Информация о том, что вертолёт не произвёл запланированную отметку в пункте назначения, поступила от диспетчера зонального центра Самары. По информации издательства «РИА Новости», спасательный вертолёт уже находится на месте крушения частного транспортного средства. Двое пилотов Жавдат Сулейманов и Хайруллина Рамис Газизов выжили. Депутат Айрат Хайруллин погиб во время крушения вертолёта.
Частное транспортное средство Bell 407 упало в 28 километрах от Казани в лесополосу. Корпус вертолёта сильно повреждён. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура проводит служебную проверку.
Инцидент произошёл сегодня, 7 февраля, ориентировочно в 16-00. Информация о том, что вертолёт не произвёл запланированную отметку в пункте назначения, поступила от диспетчера зонального центра Самары. По информации издательства «РИА Новости», спасательный вертолёт уже находится на месте крушения частного транспортного средства. Двое пилотов Жавдат Сулейманов и Хайруллина Рамис Газизов выжили. Депутат Айрат Хайруллин погиб во время крушения вертолёта.
Частное транспортное средство Bell 407 упало в 28 километрах от Казани в лесополосу. Корпус вертолёта сильно повреждён. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура проводит служебную проверку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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