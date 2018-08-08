ИА «Ореанда-Новости». Центральная Избирательная Комиссия одобрила инициативу сразу трёх политических и общественных организаций в их стремлении провести всероссийский референдум, касающийся нашумевшей и крайне быстро наболевшей для россиян пенсионной реформы. Позиции каждой из сил звучат предельно схоже, а это значит, что предстоит бороться с жёсткой конкуренцией за право провести референдум. Предпочтение будет отдано той, которая раньше других подаст документы.

Самой первой партией, которая выдвинула идею референдума, была партия КПРФ. В дальнейшем они придерживались и придерживаются очень дружественной позиции – они готовы объединяться и привлекать к сотрудничеству.

По условиям, коммунистам нужно за два месяца организовать публичные встречи и собрания групп активистов не менее чем в сорока трёх регионах России.

КПРФ уже начала действовать в этом направлении, привлекая к сотрудничеству и активному участию. Параллельно с референдумом партия занимается организацией акций протеста и сбора подписей.

Коммунисты утверждают, что не стремятся к тому, чтобы обязательно весь референдум прошел под их атрибутикой, что для них самое главное – чтобы референдум в принципе состоялся, а глас населения был услышан.

Помимо КПРФ идеей проведения референдума загорелись активисты из Подмосковья. Лидер придерживается жёсткой аполитичной позиции и не настроен примыкать к какой-либо партии и полагается исключительно на свои силы и силы неравнодушных граждан. Несмотря на то что вопрос повышения пенсионного возраста волнует без исключения всех россиян, Семёнова делает упор на поддержку со стороны многодетных семей и их окружения.

С такой же инициативой выступил и Илья Свиридов. Он не собирается спешить со сбором инициативных групп и тоже видит будущее в объединении усилий. Если перетягивать одеяло на себя, это может отрицательно сказаться на общем результате, а это не в интересах населения, для которого, собственно, всё и затевается.

Госдума продлила срок представления поправок в закон с 18 августа до 24 сентября.