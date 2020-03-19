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Об этом рассказало агентство РИА Новости, которое ссылается на источник, работающий в правительстве.Заявлено, что сейчас власти занимаются тщательным анализом положения дел с инфекцией коронавируса в других странах. В частности, в Испании, Франции, КНР, Италии.Так,. Кроме того, источник сообщает, власти обсуждают изменение режима работы. Также власти могут обязать проводить дезинфекцию помещений ведомств и предприятий.