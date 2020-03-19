19.03.2020, 07:36
В РФ намерены усилить ограничения для защиты от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Руководство РФ задумалось об усилении на территории России ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Об этом рассказало агентство РИА Новости, которое ссылается на источник, работающий в правительстве.
Заявлено, что сейчас власти занимаются тщательным анализом положения дел с инфекцией коронавируса в других странах. В частности, в Испании, Франции, КНР, Италии.
Так, власти страны задумываются о сокращении массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований или их отмене. Кроме того, источник сообщает, власти обсуждают изменение режима работы. Также власти могут обязать проводить дезинфекцию помещений ведомств и предприятий.
Заявлено, что сейчас власти занимаются тщательным анализом положения дел с инфекцией коронавируса в других странах. В частности, в Испании, Франции, КНР, Италии.
Так, власти страны задумываются о сокращении массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований или их отмене. Кроме того, источник сообщает, власти обсуждают изменение режима работы. Также власти могут обязать проводить дезинфекцию помещений ведомств и предприятий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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