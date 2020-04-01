ИА «Ореанда-Новости» . Владимир Путин подписал нормативно-правовой акт о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков в России. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно закону, вводится административная ответственность за нарушение санитарных правил в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период осуществления на соответствующей территории карантинного режима.

За такие правонарушения вводятся штрафы для физических лиц в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – 200- 500 тысяч рублей.

Кроме того, если указанные нарушения причинили вред здоровью человека или повлекли его смерть, предусматривается административный штраф для граждан – от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет, для ИП и юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.