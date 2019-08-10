ИА «Ореанда-Новости». Взрыв на полигоне Минобороны в Архангельской области произошёл из-за стечения факторов, сообщили в «Росатоме».



В компании отметили, что такое стечение факторов нередко возникает при испытаниях новых технологий. Кроме того, в «Росатоме» отметили, что погибшим сотрудникам было известно о потенциальной опасности работ.



Напомним, взрыв на полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате инцидента погибли пять сотрудников компании. Власти заявили, что радиационный фон на местности в норме.