10.08.2019, 16:45
В «Росатоме» рассказали о причине взрыва в Архангельской области
ИА «Ореанда-Новости». Взрыв на полигоне Минобороны в Архангельской области произошёл из-за стечения факторов, сообщили в «Росатоме».
В компании отметили, что такое стечение факторов нередко возникает при испытаниях новых технологий. Кроме того, в «Росатоме» отметили, что погибшим сотрудникам было известно о потенциальной опасности работ.
Напомним, взрыв на полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате инцидента погибли пять сотрудников компании. Власти заявили, что радиационный фон на местности в норме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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