Накануне на znak.com появилась информация о том, что вскоре после стрельбы на Лубянке генерал-полковник Александр Попов, служащий на должности командующего Уральским округом войск Росгвардии, приказал привести в боевую готовность в УрФО подразделения ведомства.19 декабря неизвестный в центре Москвы стал стрелять по людям. В результате стрельбы погиб представитель ФСБ. Ещё один сотрудник ведомства умер в больнице. Также пять человек пострадали. Позже выяснилось, что стрелявшим оказался Евгений Манюров, проживавший в Московской области. В ходе операции он был нейтрализован.