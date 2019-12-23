23.12.2019, 15:57
В Росгвардии не подтвердили информацию о том, что усилены меры после стрельбы на Лубянке
ИА "Ореанда-Новости" В пресс-службе ведомства было заявлено, что не соответствует действительности данные о том, что усилена служба подразделений Росгвардии после того, как произошла на Лубянке стрельба.
Накануне на znak.com появилась информация о том, что вскоре после стрельбы на Лубянке генерал-полковник Александр Попов, служащий на должности командующего Уральским округом войск Росгвардии, приказал привести в боевую готовность в УрФО подразделения ведомства.
19 декабря неизвестный в центре Москвы стал стрелять по людям. В результате стрельбы погиб представитель ФСБ. Ещё один сотрудник ведомства умер в больнице. Также пять человек пострадали. Позже выяснилось, что стрелявшим оказался Евгений Манюров, проживавший в Московской области. В ходе операции он был нейтрализован.
Накануне на znak.com появилась информация о том, что вскоре после стрельбы на Лубянке генерал-полковник Александр Попов, служащий на должности командующего Уральским округом войск Росгвардии, приказал привести в боевую готовность в УрФО подразделения ведомства.
19 декабря неизвестный в центре Москвы стал стрелять по людям. В результате стрельбы погиб представитель ФСБ. Ещё один сотрудник ведомства умер в больнице. Также пять человек пострадали. Позже выяснилось, что стрелявшим оказался Евгений Манюров, проживавший в Московской области. В ходе операции он был нейтрализован.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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