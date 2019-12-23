ИА "Ореанда-Новости" В пресс-службе ведомства было заявлено, что не соответствует действительности данные о том, что усилена служба подразделений Росгвардии после того, как произошла на Лубянке стрельба. 

Накануне на znak.com появилась информация о том, что вскоре после стрельбы на Лубянке генерал-полковник Александр Попов, служащий на должности командующего Уральским округом войск Росгвардии, приказал привести в боевую готовность в УрФО подразделения ведомства. 

19 декабря неизвестный в центре Москвы стал стрелять по людям. В результате стрельбы погиб представитель ФСБ.  Ещё один сотрудник ведомства умер в больнице. Также пять человек пострадали. Позже выяснилось, что стрелявшим оказался Евгений Манюров, проживавший в Московской области. В ходе операции он был нейтрализован.