ИА «Ореанда-Новости». В Росгвардии прокомментировали обращение Золотова к Навальному и рассказали, кому принадлежит идея вызвать Навального на поединок.



В пресс-службе Росгвардии сообщили, что идея вызвать Алексея Навального на дуэль принадлежит главе Росгвардии Виктору Золотову и является его личной инициативой.

Напомним, ранее на сайте Росгвардии появилось видеообращение Золотова в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным "Фондом борьбы с коррупцией" утверждения о нарушениях в ведомстве. В обращении Золотов приглашает навального на честный поединок на татами или ринг и обещает сделать из того «сочную отбивную».

«В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», – говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В пресс-службе ведомства также добавили, что информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности.

Идея с дуэлью вызвала ажиотаж и среди депутатов. Так, 11 сентября депутат Госдумы Иванов внес в нижнюю палату парламента законопроекты о дуэльном кодексе России и введении его в действие на законодательном уровне.

Он пояснил, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения.

В законопроекте Сергей Иванов предлагает разрешить сатисфакцию среди государственных и муниципальных служащих. Он поясняет, что дуэль должна проходить среди равных. Если же обычный гражданин вызовет служащего на поединок, тот должен отказать ему, предложив обратиться в судебные органы.

Если же служащий примет вызов на дуэль, сделать он это может с письменного разрешения своего руководителя, который рассматривает, «достоин ли противник оказываемой ему чести».

Глава комитета Государственно Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников оценил оригинальность идеи о дуэльном кодексе, но отметил, что подобные случаи подпадают под статьи об убийстве или покушении на убийство.