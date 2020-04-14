ИА «Ореанда-Новости». Роскачество провело исследование консервированной кукурузы, выявив недостатки у ряда брендов. Об этом сообщается в заявлении организации.

Специалисты проверили кукурузу 33 торговых марок по 47 критериям безопасности и качества. Большая часть продукции производится в России, однако в исследовании приняли участие и консервы из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда.

Роскачество отмечает, что консервированная кукуруза 12 торговых марок не соответствовала требованиям ГОСТа к внешнему виду. Фактическая масса зёрен у 17 брендов также отличалась от требований ГОСТа, несоответствие зёрен по цвету было выявлено у 7 образцов. Эксперты обратили внимание на мутную заливочную жидкость, грязно-жёлтого цвета, которая содержалась в нескольких образцах, что также не соответствует норме.

Специалисты установили, что вся продукция соответствует требованиям безопасности. Продукция брендов «Едим дома»,«Кормилица», «Скатерть-самобранка», Globus, Lutik, Solvita могут претендовать на получение российского Знака качества.