ИА «Ореанда-Новости». Роскачество опубликовало рекомендации, которые помогут выбрать правильный букет и дольше сохранить его свежим.

Так, специалисты посоветовали отдавать предпочтение полураспустившимся цветам с бутонами. Наиболее оптимальным вариантом станет букет, в котором раскрытые цветы перемешиваются с бутонами. Главное, чтобы бутоны не были желтоватыми, так как такие уже не распустятся.

Бутон должен быть гладким и упругим, без посторонних пятен и полос. Те же правила касаются стебля свежих цветов. Эксперты отмечают, что чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам. Это заметно продлит жизнь букета.

Также в Роскачестве напомнили, что перепады температур для цветов губительны. Поэтому лучше дать им привыкнуть к прохладной температуре (в коридоре или подъезде). Стебель нужно обрезать на 2-3 сантиметра под струёй воды, удалить нижние листья и незамедлительно поставить в вазу.