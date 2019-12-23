ИА «Ореанда-Новости». Глава Росконтроля Александр Борисов и врач-диетолог Лидия Ионова посоветовали россиянам не покупать красную икру на новогодний стол, пишет «МК».



Борисов сообщил, что вся красная икра в России заражена кишечной палочкой. При этом он подчеркнул, что консервантов в ней нет.



Он также призвал быть осторожными с селёдкой, которую кладут в салаты. По его словам, она низкого качества.



Ионова, в свою очередь, отметила вред от чрезмерного употребления солёной рыбы. Диетолог также отметила, что нужно смотреть на дату изготовления купленных салатов, а на Новый Год стараться все быстро съедать.