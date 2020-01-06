06.01.2020, 16:43
В «Роскосмосе» опровергли убийство своего сотрудника
ИА «Ореанда-Новости». В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что информация об убийстве сотрудника компании не соответствует действительности, пишет «Интерфакс».
В компании сообщили, что убитый в Подмосковье Сергей Хайкин не являлся сотрудником «Роскосмоса».
Ранее СМИ сообщили, что в Московской области был убит глава одного из отделов «Роскосмоса». По предварительной версии, его убил брат, который потом покончил с собой.
В компании сообщили, что убитый в Подмосковье Сергей Хайкин не являлся сотрудником «Роскосмоса».
Ранее СМИ сообщили, что в Московской области был убит глава одного из отделов «Роскосмоса». По предварительной версии, его убил брат, который потом покончил с собой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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