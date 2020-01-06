В компании сообщили, что убитый в Подмосковье Сергей Хайкин не являлся сотрудником «Роскосмоса».Ранее СМИ сообщили, что в Московской области был убит глава одного из отделов «Роскосмоса». По предварительной версии, его убил брат, который потом покончил с собой.