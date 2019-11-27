В сообщении говорится, что американский грузовой корабль Dragon, запуск которого запланирован на 4 декабря, должен состыковаться с МКС 7 декабря. Заявлено, что американцы хотят сделать 8 декабря резервным днём. Именно поэтому в "Роскомосе" решили перенести дату стыковки "Прогресса МС-13" на 9 декабря.Сначала планировалось, что старт "Прогресса МС-13" будет осуществлён 1 декабря. Однако недавно его перенесли на 6-е число. Поводом для принятия такого решения стала неисправность бортового кабеля на корабле.Российский грузовой корабль доставит на МКС продукты для празднования Нового года - оливки, конфеты, сухофрукты.