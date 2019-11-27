27.11.2019, 12:02
В "Роскосмосе" рассказали о том, почему была перенесена стыковка с МКС "Прогресса МС-13"
ИА «Ореанда-Новости» В среду российской госкорпорацией было заявлено, что стыковка "Роскосмосом" грузового корабля с МКС была перенесена на один день, потому что об этом попросили в НАСА.
В сообщении говорится, что американский грузовой корабль Dragon, запуск которого запланирован на 4 декабря, должен состыковаться с МКС 7 декабря. Заявлено, что американцы хотят сделать 8 декабря резервным днём. Именно поэтому в "Роскомосе" решили перенести дату стыковки "Прогресса МС-13" на 9 декабря.
Сначала планировалось, что старт "Прогресса МС-13" будет осуществлён 1 декабря. Однако недавно его перенесли на 6-е число. Поводом для принятия такого решения стала неисправность бортового кабеля на корабле.
Российский грузовой корабль доставит на МКС продукты для празднования Нового года - оливки, конфеты, сухофрукты.
В сообщении говорится, что американский грузовой корабль Dragon, запуск которого запланирован на 4 декабря, должен состыковаться с МКС 7 декабря. Заявлено, что американцы хотят сделать 8 декабря резервным днём. Именно поэтому в "Роскомосе" решили перенести дату стыковки "Прогресса МС-13" на 9 декабря.
Сначала планировалось, что старт "Прогресса МС-13" будет осуществлён 1 декабря. Однако недавно его перенесли на 6-е число. Поводом для принятия такого решения стала неисправность бортового кабеля на корабле.
Российский грузовой корабль доставит на МКС продукты для празднования Нового года - оливки, конфеты, сухофрукты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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