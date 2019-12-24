ИА «Ореанда-Новости». «Роскосмос» сообщил, что микрометеорит столкнулся с российским спутником «Метеор-М» № 2-2, пишет «Интерфакс».



Инцидент произошёл 18 декабря. В результате столкновения спутник изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей.



Спутник, следуя заложенной программе, перешёл в энергосберегающий режим. Специалисты уже начали восстанавливать с ним связь и возвращать аппарат в рабочее состояние.