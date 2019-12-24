24.12.2019, 09:29
В «Роскосмосе» сообщили о столкновении спутника «Метеор-М» с метеоритом
ИА «Ореанда-Новости». «Роскосмос» сообщил, что микрометеорит столкнулся с российским спутником «Метеор-М» № 2-2, пишет «Интерфакс».
Инцидент произошёл 18 декабря. В результате столкновения спутник изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей.
Спутник, следуя заложенной программе, перешёл в энергосберегающий режим. Специалисты уже начали восстанавливать с ним связь и возвращать аппарат в рабочее состояние.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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