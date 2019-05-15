ИА «Ореанда-Новости» В госкорпрации «Роскосмос» следователи выявили хищения на миллиарды рублей. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, следователи работают «по Роскосмосу» уже пять лет, и дело всё ещё не завершено. Как утверждает Бастрыкин, миллиардным хищениям в гскорпорации «конца и края не видно». Он добавил, что способ хищения крайне прост, сначала финансы переправляются за рубеж, затем семье, а после попадают к самому фигуранту.