ИА «Ореанда-Новости». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавируса в 96 процентах случаев передаётся капельным путём, а в 4 процентах – воздушным, пишет «Коммерсант».



По словам Поповой, вирус может сохраняться на поверхностях 72 часа.



Ранее стало известно, что в России уже начали испытание вакцины против коронавируса. Сегодня вакцина является наиболее эффективным средством для предотвращения распространения различных инфекций.