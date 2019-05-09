ИА «Ореанда-Новости» Роспотребнадзор дал несколько советом пожилым людям, как уберечь себя и своё имущество от мошенников. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

В первую очередь пожилым гражданам советуют всегда следить за своими документами и не передавать паспорт и другие документы чужим людям. Также следует следить за тем, чтобы никто не узнал пин-код от банковской карты и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты), эти данные никогда не следует никому передавать.

Кроме того, ведомство предостерегает не перезванивать на номера, с которых приходят уведомления о снятии средств с карты или блокировке счёта. В таких случаях в первую очередь необходимо сразу звонить в банк, выпустивший карту.

Приобретать товары у продавцов, посещающих квартиры лучше не стоит, так как цена на их продукцию сильно завышена, а качество её низкое, помимо этого, подобных продавцов, вообще, не следует пускать внутрь своего жилища. Ведомство советует с осторожностью посещать бесплатные процедуры, или презентации товаров, а на таких мероприятиях не подписывать никаких документов.