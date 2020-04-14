ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в некоторых регионах страны количество больных коронавирусом, у которых нет симптомов, достигает половины об общего числа, пишет «Интерфакс».



По словам Поповой, сегодня таких больных в среднем около 30 процентов, хотя в начале эпидемии их было всего 10 процентов.



Она также добавила, что в Московской области 52 процента инфицированных вообще не знали о наличии у них заболевания.



Глава Роспотребнадзора отметила, что первые итоги самоизоляции можно уже будет подводить в начале следующей недели.