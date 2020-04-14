14.04.2020, 22:12
В Роспотребнадзоре заявили, что от 30% до 50% заражённых коронавирусом бессимптомны
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в некоторых регионах страны количество больных коронавирусом, у которых нет симптомов, достигает половины об общего числа, пишет «Интерфакс».
По словам Поповой, сегодня таких больных в среднем около 30 процентов, хотя в начале эпидемии их было всего 10 процентов.
Она также добавила, что в Московской области 52 процента инфицированных вообще не знали о наличии у них заболевания.
Глава Роспотребнадзора отметила, что первые итоги самоизоляции можно уже будет подводить в начале следующей недели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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