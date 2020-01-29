ИА «Ореанда-Новости». Росреестр выступил за идею о снятии запрета на строительство в национальных парках, пишет РИА Новости.



В ведомстве отметили, что такая мера поможет решить проблемы граждан, которые проживают на территориях нацпарков.



Отмечается, что предлагается не только ввести возможность строительства в границах населённых пунктов, но и снять запрет на предоставление земельных участков в границах нацпарков. В Росреестре добавили, что важно найти баланс между интересами людей и защитой дикой природы.