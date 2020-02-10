ИА «Ореанда-Новости». Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сегодня 20 тысяч человек находятся под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус, пишет RT.



По словам Повой, из всех находящихся под наблюдением более шести тысяч составляют граждане Китая.



На данный момент известно, что китайским коронавирусом заразились уже более 40 тысяч человек по всему миру. Число излечившихся от него достигло 3,5 тысяч человек.