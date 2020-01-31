31.01.2020, 17:12
В России будет запрещено высаживать детей из общественного транспорта
ИА «Ореанда-Новости». Во всех регионах России будет запрещено высаживать детей из общественного транспорта, сообщает издательство «Интерфакс».
Соответствующий документ уже был принят в Нижегородской области. На протяжении 2020 года все регионы примут подобные распоряжения. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Запрет на высадку из общественного транспорта будет касаться детей, возраст которого менее 16 лет. Также будут действовать и другие ограничения: детям может угрожать опасность, на улице плохая погода (холод, ливень, гроза) и несовершеннолетние едут без сопровождения взрослых.
Соответствующий документ уже был принят в Нижегородской области. На протяжении 2020 года все регионы примут подобные распоряжения. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Запрет на высадку из общественного транспорта будет касаться детей, возраст которого менее 16 лет. Также будут действовать и другие ограничения: детям может угрожать опасность, на улице плохая погода (холод, ливень, гроза) и несовершеннолетние едут без сопровождения взрослых.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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