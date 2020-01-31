Соответствующий документ уже был принят в Нижегородской области. На протяжении 2020 года все регионы примут подобные распоряжения. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.. Также будут действовать и другие ограничения: детям может угрожать опасность, на улице плохая погода (холод, ливень, гроза) и несовершеннолетние едут без сопровождения взрослых.



