14.02.2020, 17:10
В России будут сняты ограничения на закупки иностранных лекарств
ИА «Ореанда-Новости». В России будут сняты ограничения на закупки иностранных лекарств для онкобольных россиян. Подобное решение вынес Михаил Мишустин сегодня, 14 февраля.
Также, председатель правительства России дал поручение Минздраву, Минэкономразвитию, Минфину и Федеральной антимонопольной службе до 12 марта сформировать предложения в отношении изменения норм законодательства о покупке онкомедикаментов. В настоящее время госзаказчик не имеет права работать по контракту с поставщиками, которые поставляют иностранные лекарства. Ранее, о снятии запрета на покупку иностранных лекарственных препаратов просила вице-премьер Татьяна Голикова.
Стоит отметить, что распоряжение Мишустина основано на результатах проведённого опроса, по которым стало ясно, что 13% онкобольных покупали незарегистрированные в России медикаменты для лечения.
Также, председатель правительства России дал поручение Минздраву, Минэкономразвитию, Минфину и Федеральной антимонопольной службе до 12 марта сформировать предложения в отношении изменения норм законодательства о покупке онкомедикаментов. В настоящее время госзаказчик не имеет права работать по контракту с поставщиками, которые поставляют иностранные лекарства. Ранее, о снятии запрета на покупку иностранных лекарственных препаратов просила вице-премьер Татьяна Голикова.
Стоит отметить, что распоряжение Мишустина основано на результатах проведённого опроса, по которым стало ясно, что 13% онкобольных покупали незарегистрированные в России медикаменты для лечения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии