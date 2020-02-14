Подобное решение вынес Михаил Мишустин сегодня, 14 февраля.В настоящее время госзаказчик не имеет права работать по контракту с поставщиками, которые поставляют иностранные лекарства. Ранее, о снятии запрета на покупку иностранных лекарственных препаратов просила вице-премьер Татьяна Голикова.Стоит отметить, что распоряжение Мишустина основано на результатах проведённого опроса, по которым стало ясно, что 13% онкобольных покупали незарегистрированные в России медикаменты для лечения.