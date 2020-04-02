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, заявлено в материале издания "Известия", которое ссылается на представителей Минобороны.В публикации говорится, что военным ведомством утверждён окончательный план развертывания подводных лодок в Арктике. В материале делается напоминание о том, что отечественные атомные субмарины вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами "Калибр".Новые подводные лодки способны держать под прицелом не только территорию Европы, но и восточное побережье США, заявляет Дмитрий Болтенков, военный эксперт.