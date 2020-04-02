02.04.2020, 07:17
В России дали обещание "держать под прицелом" США и всю Европу
ИА «Ореанда-Новости». Пять из семи атомных лодок (АПЛ) проекта 885 "Ясень", которые должны войти в состав Северного флота ВМФ России, "могут взять под свой контроль в случае необходимости восточное побережье США и всю Атлантику", заявлено в материале издания "Известия", которое ссылается на представителей Минобороны.
В публикации говорится, что военным ведомством утверждён окончательный план развертывания подводных лодок в Арктике. В материале делается напоминание о том, что отечественные атомные субмарины вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами "Калибр".
Новые подводные лодки способны держать под прицелом не только территорию Европы, но и восточное побережье США, заявляет Дмитрий Болтенков, военный эксперт.
В публикации говорится, что военным ведомством утверждён окончательный план развертывания подводных лодок в Арктике. В материале делается напоминание о том, что отечественные атомные субмарины вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами "Калибр".
Новые подводные лодки способны держать под прицелом не только территорию Европы, но и восточное побережье США, заявляет Дмитрий Болтенков, военный эксперт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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