ИА «Ореанда-Новости». Два российских подростка попали в больницу после отравления никотиновой смесью.

О происшествии сообщила пресс-служба администрации города Железногорска Красноярского края.

По информации администрации города, два подростка попали в городскую больницу №51. Их туда доставила скорая помощь после отравления никотиновой смесью. Оба находились в неадекватном состоянии. Одному из пострадавших понадобилась реанимация. Как позже уточнили врачи, детям помогло то, что они переохладились.

Как оказалось, причиной отравления стала никотиновая смесь - снюс. Она находится в свободном доступе и продаётся в магазинах города.

Из сообщения следует, что подростков без сознания нашёл один из депутатов городского совета. Он и вызвал медицинскую помощь.

Случай стал причиной обращения главы города к депутатам. Он попросил пересмотреть политику продажи на территории региона никотиносодержащей смеси несовершеннолетним.