01.12.2019, 17:05
В России ещё 3 медикамента приравняли к наркотическим препаратам
ИА «Ореанда-Новости». В России ещё 3 медикамента приравняли к наркотическим препаратам. Постановление Правительства России было опубликовано в мае 2019 года на сайте правовой информации и вступило в силу с 1 декабря.
К сильнодействующим препаратам отнесли тапентадол (сильное обезболивающее), прегабалин (противосудорожный медикамент) и тропикамид (капли, которые применяются для расширения зрачка). По мнению властей, изменения не коснутся продажи препаратов по рецептурным бланкам.
Аптекам запрещено продавать указанные препараты без рецепта. За нарушение российского законодательства виновных привлекут к уголовной ответственности. Правонарушителей могут лишить свободы на срок до 3 лет.
К сильнодействующим препаратам отнесли тапентадол (сильное обезболивающее), прегабалин (противосудорожный медикамент) и тропикамид (капли, которые применяются для расширения зрачка). По мнению властей, изменения не коснутся продажи препаратов по рецептурным бланкам.
Аптекам запрещено продавать указанные препараты без рецепта. За нарушение российского законодательства виновных привлекут к уголовной ответственности. Правонарушителей могут лишить свободы на срок до 3 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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