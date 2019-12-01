К сильнодействующим препаратам отнеслиПо мнению властей, изменения не коснутся продажи препаратов по рецептурным бланкам.Аптекам запрещено продавать указанные препараты без рецепта. За нарушение российского законодательства виновных привлекут к уголовной ответственности. Правонарушителей могут лишить свободы на срок до 3 лет.