ИА «Ореанда-Новости». Глава государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что вакцину от коронавируса можно начать тестировать на людях уже в мае, пишет «Интерфакс».



Своё заявление он сделал на совещании у президента России Владимира Путина.



По словам Максютова, у «Вектора» есть технологические платформы вакцин, которые уже проверены на людях для других инфекций, и их можно применить для коронавируса. Поэтому можно пропустить стадию тестирования на животных, а перейти сразу к людям.



Максютов добавил, что многие россияне уже готовы протестировать на себе вакцину, предприятие уже набрало группу добровольцев.