ИА «Ореанда-Новости». Минэкономразвития России разрабатывает меры поддержки для предприятий общественного питания и гостиниц, которые пострадали от ситуации с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.



Об этом рассказал глава министерства Максим Решетников. По его словам, сегодня количество отраслей, на которые повлияла ситуация с коронавирусом, растёт. В первую очередь речь идёт об общепите и гостиницах.



Он отметил, что министерство на следующей неделе обобщит и подготовит предложения.