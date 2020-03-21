21.03.2020, 16:34
В России готовят меры поддержки предприятий общепита и гостиниц
ИА «Ореанда-Новости». Минэкономразвития России разрабатывает меры поддержки для предприятий общественного питания и гостиниц, которые пострадали от ситуации с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Об этом рассказал глава министерства Максим Решетников. По его словам, сегодня количество отраслей, на которые повлияла ситуация с коронавирусом, растёт. В первую очередь речь идёт об общепите и гостиницах.
Он отметил, что министерство на следующей неделе обобщит и подготовит предложения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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