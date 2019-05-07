07.05.2019, 08:22
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
ИА «Ореанда-Новости». Минприроды готовится к введению запрета в России на реализацию одноразовой пластиковой посуды, пишут РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
Министр отметил, что Россия выступает за уменьшения загрязнения природы вместе с другими государствами. Кобылкин подчеркнул, что сегодня нужно время, чтобы понять и осознать запрет на пластик.
Напомним, страны Евросоюза решили запретить продажу одноразовой пластиковой посуды с 2021 года.
Министр отметил, что Россия выступает за уменьшения загрязнения природы вместе с другими государствами. Кобылкин подчеркнул, что сегодня нужно время, чтобы понять и осознать запрет на пластик.
Напомним, страны Евросоюза решили запретить продажу одноразовой пластиковой посуды с 2021 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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