ИА «Ореанда-Новости». Минприроды готовится к введению запрета в России на реализацию одноразовой пластиковой посуды, пишут РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

Министр отметил, что Россия выступает за уменьшения загрязнения природы вместе с другими государствами. Кобылкин подчеркнул, что сегодня нужно время, чтобы понять и осознать запрет на пластик.

Напомним, страны Евросоюза решили запретить продажу одноразовой пластиковой посуды с 2021 года.