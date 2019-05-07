Министр отметил, что Россия выступает за уменьшения загрязнения природы вместе с другими государствами. Кобылкин подчеркнул, что сегодня нужно время, чтобы понять и осознать запрет на пластик.Напомним, страны Евросоюза решили запретить продажу одноразовой пластиковой посуды с 2021 года.