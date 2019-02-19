Так, в Минюсте рассказали, что в прошлом году в стране заключили 967 056 браков. Для сравнения, в 2013 году было заключено больше 1,2 миллиона браков. Таким образом, за пять лет количество браков снизилось на 21%.Кроме того, в министерстве отметили, что в 2017 году заключили на 8% больше браков, чем в прошлом году.При этом, по данным министерства,. Всего бракоразводных процессов в стране в прошлом году было 613 042, для сравнения в 2013 году их было 696 688 (это на 12% меньше).Кроме того, в Минюсте рассказали, что. Уменьшился в прошлом году и уровень рождаемости – он стал меньше на 5,2%. В 2018 году на 1000 человек населения пришлось только 10,9 родившихся.. По мнению специалистов, на сегодняшний день молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет просто физически меньше.При этом отношение к браку у россиян остаётся разным. Большинство граждан уверены в том, что официально регистрировать брак нужно ещё до рождения ребёнка. Однако ещё 24% граждан заявили, что завести детей можно и без официально оформленных отношений.Напомним, что с прошлой осени в России у граждан, которые хотят узаконить отношения, появились новые возможности. Так, с 1 октября прошлого года россияне могут выбирать дату и время регистрации брака. Кроме того, подать заявление теперь можно только за месяц до назначенной даты, а не ждать целых три, как раньше.