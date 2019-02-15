15.02.2019, 16:35
В России хотят изменить оценку уровня бедности
ИА «Ореанда-Новости». Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в стране могут изменить подход к оценке уровня бедности. Его собираются сделать по международным стандартам.
Сегодня, по мнению Медведева, нужно не смотреть на доходы человека, а отталкиваться именно от расходов. Так, по словам премьера, делают во всём мире.
Медведев потребовал от глав регионов составить социальный портрет бедности в России. Премьер отметил, что для оказания помощи человеку необходимо понимать особенности конкретно его жизненной ситуации, в том числе знать про его образование и здоровье. Сегодня, по словам Медведева, технологии позволяют это узнать достаточно быстро.
По мнению премьера, когда речь идёт о 19 миллионах человек, которые живут на доход ниже прожиточного минимума, представляется обезличенная картина. Медведев подчеркнул, что на решения о пособиях, выплатах и льготах принимаются стандартизировано – на основании сухой статистики. Именно для этого премьер призвал составить портрет бедности в стране, тем более, что можно, по мнению Медведева, соединить законодательство и технологии во благо конкретного человека.
При этом он подчеркнул, что бедности надо рассматривать не только с социальной, но и с экономической точки зрения. Государство обязано использовать все возможности. А человек, по мнению Медведева, будет сам решать, использовать этот шанс или нет.
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что самый бедный регион в России – это республика Тыва. Там, по её данным, почти половина населения, порядка 41,5 процентов, живут за порогом уровня бедности. При этом в регионе распространена бедность среди детей, так как 35 процентов тех, кто живёт за гранью бедности, - дети. Голикова отметила, что в Тыве нет работы, а семьи зачастую выживают на пособие.
Вице-премьер подчеркнула, что президент Владимир Путин потребовал уменьшить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году. Сегодня за чертой бедности живут около 13 процентов всего населения страны.
Сегодня, по мнению Медведева, нужно не смотреть на доходы человека, а отталкиваться именно от расходов. Так, по словам премьера, делают во всём мире.
Медведев потребовал от глав регионов составить социальный портрет бедности в России. Премьер отметил, что для оказания помощи человеку необходимо понимать особенности конкретно его жизненной ситуации, в том числе знать про его образование и здоровье. Сегодня, по словам Медведева, технологии позволяют это узнать достаточно быстро.
По мнению премьера, когда речь идёт о 19 миллионах человек, которые живут на доход ниже прожиточного минимума, представляется обезличенная картина. Медведев подчеркнул, что на решения о пособиях, выплатах и льготах принимаются стандартизировано – на основании сухой статистики. Именно для этого премьер призвал составить портрет бедности в стране, тем более, что можно, по мнению Медведева, соединить законодательство и технологии во благо конкретного человека.
При этом он подчеркнул, что бедности надо рассматривать не только с социальной, но и с экономической точки зрения. Государство обязано использовать все возможности. А человек, по мнению Медведева, будет сам решать, использовать этот шанс или нет.
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что самый бедный регион в России – это республика Тыва. Там, по её данным, почти половина населения, порядка 41,5 процентов, живут за порогом уровня бедности. При этом в регионе распространена бедность среди детей, так как 35 процентов тех, кто живёт за гранью бедности, - дети. Голикова отметила, что в Тыве нет работы, а семьи зачастую выживают на пособие.
Вице-премьер подчеркнула, что президент Владимир Путин потребовал уменьшить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году. Сегодня за чертой бедности живут около 13 процентов всего населения страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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