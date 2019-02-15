Сегодня, по мнению Медведева, нужно не смотреть на доходы человека, а отталкиваться именно от расходов. Так, по словам премьера, делают во всём мире.Медведев потребовал от глав регионов составить социальный портрет бедности в России.Сегодня, по словам Медведева, технологии позволяют это узнать достаточно быстро.. Медведев подчеркнул, что на решения о пособиях, выплатах и льготах принимаются стандартизировано – на основании сухой статистики. Именно для этого премьер призвал составить портрет бедности в стране, тем более, что можно, по мнению Медведева, соединить законодательство и технологии во благо конкретного человека.При этом он подчеркнул, что бедности надо рассматривать не только с социальной, но и с экономической точки зрения. Государство обязано использовать все возможности. А человек, по мнению Медведева, будет сам решать, использовать этот шанс или нет.Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что самый бедный регион в России – это республика Тыва. Там, по её данным, почти половина населения, порядка 41,5 процентов, живут за порогом уровня бедности. При этом в регионе распространена бедность среди детей, так как 35 процентов тех, кто живёт за гранью бедности, - дети. Голикова отметила, что в Тыве нет работы, а семьи зачастую выживают на пособие.Вице-премьер подчеркнула, что президент Владимир Путин потребовал уменьшить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году.