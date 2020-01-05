05.01.2020, 19:20
В России хотят изменить правила вступления в брак для несовершеннолетних
ИА «Ореанда-Новости». В России хотят изменить правила вступления в брак для несовершеннолетних, сообщает издательство «Известия».
Инициатива об изменении статьи 13 Семейного кодекса России была включена в государственный План законопроектной деятельности на этот год, опубликованный на официальном сайте Правительства РФ вчера, 4 января. Новый законопроект должен быть внесён на рассмотрение в Госдуму в декабре 2020 года.
Стоит отметить, что российские власти с осторожностью относятся к изменению брачного возраста. Есть возможность, что будут изменены правила вступления в брак для несовершеннолетних, а также введён дополнительный месяц перед процедурой бракосочетания.
Инициатива об изменении статьи 13 Семейного кодекса России была включена в государственный План законопроектной деятельности на этот год, опубликованный на официальном сайте Правительства РФ вчера, 4 января. Новый законопроект должен быть внесён на рассмотрение в Госдуму в декабре 2020 года.
Стоит отметить, что российские власти с осторожностью относятся к изменению брачного возраста. Есть возможность, что будут изменены правила вступления в брак для несовершеннолетних, а также введён дополнительный месяц перед процедурой бракосочетания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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