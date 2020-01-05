



Инициатива об изменении статьи 13 Семейного кодекса России была включена в государственный План законопроектной деятельности на этот год, опубликованный на официальном сайте Правительства РФ вчера, 4 января. Новый законопроект должен быть внесён на рассмотрение в Госдуму в декабре 2020 года.Стоит отметить, что российские власти с осторожностью относятся к изменению брачного возраста.