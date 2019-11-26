Минсельхоз России в ближайшее время планирует внести новый законопроект на рассмотрение в Государственную думу.В законодательственные акты в отношении коммерческой сферы уже внесли изменения. Сейчас фермеры не могут продать домашний скот, который не имеет маркировки. Новые изменения коснутся и обычных домашних животных, которые живут в семьях. Причём в парламентарии отметили, что маркировку предполагается сделать бесплатной.Такое изменение необходимо и для граждан России, и для государства. Таким образом, люди смогут сразу понять, какое животное привитое, какое домашнее, а какое - уличное. А государство сможет отслеживать учёт в специальном документе, расположенном на сайте Государственной ветеринарной службы.



