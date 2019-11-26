26.11.2019, 08:36
В России хотят начать маркировать домашних животных
ИА «Ореанда-Новости». В России хотят ввести принудительную маркировку домашних животных. Минсельхоз России в ближайшее время планирует внести новый законопроект на рассмотрение в Государственную думу.
Проект предусматривает чиповку всех животных, включая кошек, собак, рогатого скота и пчёл. В законодательственные акты в отношении коммерческой сферы уже внесли изменения. Сейчас фермеры не могут продать домашний скот, который не имеет маркировки. Новые изменения коснутся и обычных домашних животных, которые живут в семьях. Причём в парламентарии отметили, что маркировку предполагается сделать бесплатной.
Бесплатная маркировка будет производиться путём нанесения штрахкода, а если человек хочет чиповать домашнее животное, то данная услуга будет платной.
Такое изменение необходимо и для граждан России, и для государства. Таким образом, люди смогут сразу понять, какое животное привитое, какое домашнее, а какое - уличное. А государство сможет отслеживать учёт в специальном документе, расположенном на сайте Государственной ветеринарной службы.
Проект предусматривает чиповку всех животных, включая кошек, собак, рогатого скота и пчёл. В законодательственные акты в отношении коммерческой сферы уже внесли изменения. Сейчас фермеры не могут продать домашний скот, который не имеет маркировки. Новые изменения коснутся и обычных домашних животных, которые живут в семьях. Причём в парламентарии отметили, что маркировку предполагается сделать бесплатной.
Бесплатная маркировка будет производиться путём нанесения штрахкода, а если человек хочет чиповать домашнее животное, то данная услуга будет платной.
Такое изменение необходимо и для граждан России, и для государства. Таким образом, люди смогут сразу понять, какое животное привитое, какое домашнее, а какое - уличное. А государство сможет отслеживать учёт в специальном документе, расположенном на сайте Государственной ветеринарной службы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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