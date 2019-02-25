25.02.2019, 13:25
В России хотят сделать реестр опасных пород собак и правил их выгула
ИА «Ореанда-Новости». Российская кинологическая федерация выступила с предложением создать список опасных пород собак.
Отмечается, что своеобразный реестр будет дополнением к закону об ответственном обращении с животными.
В Федерации подчёркивают, что в законе уже есть некоторые ограничения по условиям содержания и выгула собак. Например, прописано, что собак опасных пород необходимо выгуливать только с намордником, ошейников и на поводке. При этом, по мнению главы Кинологической федерации Владимира Голубева, термин «опасные породы» не совсем корректен, однако, если он уже используется в законе, то надо его применять и дальше.
Голубев рассказал, что эксперты-кинологи активно сотрудничают с Госдумой. Сейчас также готовятся предложения по законодательному закреплению порядка учёта и регистрации всех домашних животных.
Напомним, что в конце минувшего года был принят закон, которым запрещается устраивать собачьи бои, приводить собак опасных пород в общественные места. Кроме того, запрещен отстрел животных и жестокое с ними обращение.
По новым правилам нельзя также заводить собак опасных пород и диких животных в жилых домах и на дачах.
Истории о том, что собаки напали на человека появляются всё чаще. Так, на днях стало известно, что в Томской области овчарка и ротвейлер загрызли младенца. Мама ребёнка вышла из дома, в комнате остались собаки. Когда она вернулась, то нашла дочку на диване с многочисленными укусами. Спасти ребёнка не удалось.
Ещё один случай произошёл в Чувашии. Там кавказская и среднеазиатская овчарки, оставшиеся без присмотра, накинулись на прохожих. В итоге от укусов умерла 76-летняя женщина. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Собак застрелили.
Отмечается, что своеобразный реестр будет дополнением к закону об ответственном обращении с животными.
В Федерации подчёркивают, что в законе уже есть некоторые ограничения по условиям содержания и выгула собак. Например, прописано, что собак опасных пород необходимо выгуливать только с намордником, ошейников и на поводке. При этом, по мнению главы Кинологической федерации Владимира Голубева, термин «опасные породы» не совсем корректен, однако, если он уже используется в законе, то надо его применять и дальше.
Голубев рассказал, что эксперты-кинологи активно сотрудничают с Госдумой. Сейчас также готовятся предложения по законодательному закреплению порядка учёта и регистрации всех домашних животных.
Напомним, что в конце минувшего года был принят закон, которым запрещается устраивать собачьи бои, приводить собак опасных пород в общественные места. Кроме того, запрещен отстрел животных и жестокое с ними обращение.
По новым правилам нельзя также заводить собак опасных пород и диких животных в жилых домах и на дачах.
Истории о том, что собаки напали на человека появляются всё чаще. Так, на днях стало известно, что в Томской области овчарка и ротвейлер загрызли младенца. Мама ребёнка вышла из дома, в комнате остались собаки. Когда она вернулась, то нашла дочку на диване с многочисленными укусами. Спасти ребёнка не удалось.
Ещё один случай произошёл в Чувашии. Там кавказская и среднеазиатская овчарки, оставшиеся без присмотра, накинулись на прохожих. В итоге от укусов умерла 76-летняя женщина. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Собак застрелили.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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