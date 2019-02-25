Отмечается, что своеобразный реестр будет дополнением к закону об ответственном обращении с животными.В Федерации подчёркивают, что в законе уже есть некоторые ограничения по условиям содержания и выгула собак. Например, прописано, что. При этом, по мнению главы Кинологической федерации Владимира Голубева, термин «опасные породы» не совсем корректен, однако, если он уже используется в законе, то надо его применять и дальше.Голубев рассказал, что эксперты-кинологи активно сотрудничают с Госдумой.Напомним, чтоПо новым правилам нельзя также заводить собак опасных пород и диких животных в жилых домах и на дачах.Истории о том, что собаки напали на человека появляются всё чаще. Так, на днях стало известно, что в Томской области овчарка и ротвейлер загрызли младенца. Мама ребёнка вышла из дома, в комнате остались собаки. Когда она вернулась, то нашла дочку на диване с многочисленными укусами. Спасти ребёнка не удалось.Ещё один случай произошёл в Чувашии. Там кавказская и среднеазиатская овчарки, оставшиеся без присмотра, накинулись на прохожих. В итоге от укусов умерла 76-летняя женщина. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Собак застрелили.