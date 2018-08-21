ИА «Ореанда-Новости». В правительстве России рассказали, что на данный момент специалисты Минобороны занимаются созданием самолёта с вертикальным взлётом. Если всё получится, то их запустят в серийное производство через семь-десять лет.



Министерство обороны уже приступило к концептуальным работам по созданию нового типа отечественного самолёта вертикального взлёта. О этом рассказал Юрий Борисов, заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса. С его слов, производство такого самолета предусмотрено госпрограммой вооружения, такое поручение поступило от верховного главнокомандующего.

Со слов зампрдедседателя, это будущее авианесущих кораблей, такой самолёт позволит укоротить как взлёт, так и посадку. На данный момент «ведутся работы над концептуальной моделью, прототипами». Работы, с его слов, начались над этим уже с 2017 года.

«Это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку либо просто вертикальный взлет», — сказал Борисов на открытии военно-технического форума «Армия-2018».

При этом Юрий Бобрисов не уточнил сроки, когда в России начнут производить такие самолёты, но сообщил, что они определяются технологическим циклом, а это «как правило, это семь-десять лет».

В Вооружённых силах США два года назад начали использовать истребители Lockheed Martin F-35B. Эти модели способны садиться и взлетать вертикально. В 2018 году такие самолёты поступили на службу в Великобританию.

Во время «советов» выпускался самолёт вертикального взлёта и посадки – Як-38. Их начали использовать военные силы СССР с 1977 года. Всего было выпущено 230 истребителей Як-38. На смену ему должны были прийти новые модели (Як-141), однако в 2004 году, после распада СССР, государственную программу свернули – на неё не нашлось необходимого финансирования.